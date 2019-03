Missbrauch an Neustifter Schule: Pädagoge zu Haftstrafe verurteilt

Innsbruck – Ein 59-jähriger Pädagoge ist am Dienstag am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens der Unzucht mit Unmündigen und des Vergehens des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses verurteilt worden. Das Gericht verhängte 30 Monate haft, 20 davon unbedingt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Dem Mann wird vorgeworfen, zwischen 1996 und 1998 in der Skihauptschule Neustift eine damals elf- bis 13-jährige Schülerin bei Massagen intensiv im Brust- und Genitalbereich berührt zu haben.

Die Schülerin soll laut Staatsanwaltschaft aufgrund der erlittenen psychischen Beeinträchtigung bis heute medizinischer Behandlung bedürfen.

Pädagoge bekannte sich nicht schuldig

Der Pädagoge bekannte sich am Dienstag vor Gericht für nicht schuldig. Er habe keinerlei Erinnerung an das Mädchen. „Ich verstehe es nicht!“, so der 59-Jährige, „ich habe die Schülerin im Kellerraum niemals massiert.“ Dies sei zeitlich und örtlich niemals möglich gewesen. Verteidiger Thomas Praxmarer sprach von der tiefen Betroffenheit seines Mandanten.

Bereits 1998 seien mittels eines anonymen Schreibens Vorwürfe gegen den Angeklagten laut geworden. Er sei damals im Gespräch als möglicher neuer Direktor gewesen und das habe man verhindern wollen, meinte der Beschuldigte. „Ich wollte im Internat sehr vieles verändern und Änderungen stoßen nun mal auf Widerstand“, erklärte der 59-Jährige. Handschriftliche Notizen, die seit 1996 von Vorfällen berichten und in denen es heißt, dass sich Schülerinnen nicht wohlfühlen würden, wenn sie von dem Angeklagten massiert wurden, seien ebenfalls erst 1998 im Zuge der Diskussion um einen neuen Direktor aufgetaucht.

Staatsanwaltschaft: Schülerin „nimmt bis heute Antidepressiva“

Die damalige Schülerin soll laut Staatsanwaltschaft aufgrund der erlittenen psychischen Beeinträchtigung bis heute medizinischer Behandlung bedürfen. „Sie leidet unter einer depressiven und einer Angststörung. Sie nimmt bis heute Antidepressiva“, sagte die Staatsanwältin. Das Mädchen habe letztendlich aufgrund dieser sexuellen Übergriffe die Schule vorzeitig verlassen. Es habe laut der öffentlichen Anklägerin auch bei anderen Schülerinnen Grenzüberschreitungen des Pädagogen gegeben, diese seien aber nicht strafrechtlich relevant. Zudem habe es bereits in den 1990er-Jahren eine Weisung an den 59-Jährigen gegeben, dass er keine Mädchen mehr trainieren dürfe.

Die psychiatrische Gutachterin erläuterte vor Gericht, dass die Betroffene bis heute an einer schwergradigen psychischen Erkrankung leide, die immer noch behandlungsbedürftig sei. Laut der Psychiaterin wirken die Angaben des Opfers „erlebnisbasiert und sehr glaubhaft“. „Es spricht sehr vieles dafür, dass die Schilderungen auf realen Erlebnissen basieren“, so die Sachverständige.

Ob in dem konkreten Fall ein sexueller Übergriff die psychische Erkrankung der Frau ausgelöst habe, könne nicht eindeutig geklärt werden. „Ein derartiger Rückschluss ist nie eindeutig möglich. Die geschilderten sexuellen Übergriffe können aber definitiv einen derartigen Krankheitsverlauf auslösen. Die entscheidenden Verletzungen sind sicher im Kindesalter passiert“, erklärte die Psychiaterin.

Eltern wussten nichts von Übergriffen

Die Eltern der Schülerin hätten damals nichts von den Übergriffen gewusst. „Sie hatte aber immer wieder Panikattacken und wurde daraufhin psychologisch betreut. Dabei ist das Ganze dann herausgekommen“, schilderte die als Zeugin geladene Mutter der Betroffenen. Zunächst habe ihre Tochter keine Anzeige erstatten wollen, obwohl ihr ihre damalige Psychologin dies nahe gelegt hätte. Im Zuge der von Nicola Werdenigg ausgelösten Debatte über Missbrauch im Sport habe sie dann aber ihre Meinung geändert. „Sie hat es erst dann gemeldet, als sie gemerkt hat, dass sie nicht alleine ist“, sagte die Mutter.

Mitschülerinnen nichts anvertraut

Auch ihren Mitschülerinnen, von denen einige ebenfalls als Zeuginnen geladen waren, hatte sich die damals Elf- bis 13-Jährige nicht anvertraut. „Sie hat mir nichts erzählt, erst in den letzten Wochen, bevor sie die Schule verlassen hat, hat sie sich verändert“, erinnerte sich eine ehemalige Zimmerkameradin. Die ehemaligen Schülerinnen meinten jedoch unisono, dass es bei ihnen nie zu Vorfällen gekommen war. Lediglich eine ehemalige Schülerin schilderte eine für sie „unangenehme Situation“, als der angeklagte Pädagoge bei einer Massage des Oberschenkels beim Start vor einem Rennen „zu weit nach oben“ gerutscht war.

Kommission: In Neustift kam es zu sexualisierter Gewalt

Nach dem Bekanntwerden von sexualisierter Gewalt in Sportschulen des Landes langten 13 Meldunge­n von Betroffenen bei der Erstanlaufstelle für Opfer in Landeseinrichtungen ein, acht davon betrafen Neustift, vier das Schigymnasium Stams. Das Land setzte eine Expertenkommission ein, Ende des Vorjahres wurde ihr Endbericht der Staatsanwaltschaft Innsbruck übergeben.

Das Fazit der 20 bis 40 Jahre zurückliegenden Vorfälle war für die Kommission eindeutig: In Neustift kam es zu sexualisierter Gewalt und Grenzüberschreitungen. Zugleich stellte die Kommission strukturelle Defizite in der Vergangenheit und Mängel in der Informationsweitergabe bzw. Kommunikation zwischen den verantwortlichen Stellen fest. (fell,TT, APA)