Einbrecher stahlen Räder und Wertgegenstände in Fulpmes

Fulpmes – In der Nacht auf Dienstag brachen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung in Fulpmes ein und stahlen zwei Fahrräder, sonstige Wertgegenstände und einen Bargeldbetrag in derzeit unbekannter Höhe. Der Gesamtschaden ist noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)