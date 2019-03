Innsbruck – Bereits am 25. Jänner 2019 verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterin Zugang zu einem Gastronomiebetrieb am Langen Weg in Innsbruck. Aus einem Büro stahl sie einen vierstelligen Bargeldbetrag, wie die Polizei am Donnerstag bekanntgab. Dabei wurde sie von einer Überwachungskamera gefilmt.

Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Innsbruck Neu Arzl (Tel. 059133/7586) zur Ausforschung der Täterin wird ersucht. (TT.com)