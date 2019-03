Rebecca seit einem Monat vermisst: 1500 Hinweise, keine heiße Spur

Berlin – Das Verschwinden der 15-jährigen Rebecca aus Berlin liegt fast einen Monat zurück, und bei der Polizei sind inzwischen 1500 Hinweise eingegangen. Gefunden wurde das Mädchen immer noch nicht. Die grundsätzliche Suche der Mordkommission dauert an, eine erneute größere Suchaktion in Brandenburg gab es am Freitag jedoch nicht. Ob am Wochenende etwas geplant ist, war noch nicht bekannt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Vor einer Woche hatten Hundertschaften der Polizei drei Tage lang einen Wald südöstlich von Berlin durchkämmt. In den vergangenen Tagen gab es dann kleinere Einsätze der Mordkommission mit Hilfe von Kriminaltechnikern und dem Technischen Hilfswerk.

Rebecca war am 18. Februar zuletzt im Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers. Die Polizei geht davon aus, dass sie das Haus nicht lebend verließ, sondern getötet wurde. Rebeccas Schwager, ein 27 Jahre alter Deutscher, wird verdächtigt und sitzt in Untersuchungshaft. (dpa)