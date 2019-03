Italiener in gestohlenem Auto unterwegs: Festnahme in Innsbruck

Innsbruck – Mit einer Anzeige auf freiem Fuß endete am Sonntag eine Spritztour in einem gestohlenen Auto für einen 30-jährigen Italiener in Innsbruck. Der Mann fiel am Nachmittag Beamten der Polizeiinspektion Bahnhof auf, die die Kennzeichen überprüften. Dabei stellte sich heraus, dass das Auto, in dem der Mann saß, als gestohlen gemeldet war. Der 30-Jährige wurde festgenommen, das Auto sichergestellt. Nach der Einvernahme wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Die Rückstellung des Fahrzeug an den rechtmäßigen Besitzer läuft. (TT.com)