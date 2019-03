Wattens – Mit blinder Zerstörungswut gingen Unbekannte in der Zeit zwischen 28. Februar und 16. März in einem leerstehenden Haus in Wattens vor: Die Vandalen verwüsteten aus unbekannten Gründen das Parterre und den Keller des Hauses im Albert-Troppmair-Weg. Sie warfen sogar Einrichtungsgegenstände durch die Fenster in den Garten. Laut Polizei dürfte ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich entstanden sein.

Hinweise sind an die Polizeiinspektion Wattens unter Tel. 059133/7128 erbeten. (TT.com)