Ein Toter und mehrere Verletzte nach Schüssen in Utrecht

Utrecht — Durch Schüsse in einer Straßenbahn in Utrecht in den Niederlanden ist am Montag zumindest ein Mensch getötet worden, dazu kamen mehrere Verletzte. Wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete, lag das Opfer zugedeckt zwischen zwei Straßenbahnwagen auf den Gleisen. Ein terroristischer Hintergrund wird von den Behörden für möglich gehalten.

Die Polizei leitete die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein. Ein Verdächtiger sei am Montag vermutlich mit einem roten Auto geflohen, meldete sie. Die Polizei sprach nur von einem Schützen, der niederländischen Nachrichtenagentur ANP zufolge schließt sie aber nicht aus, dass es mehrere Angreifer geben könnte. Schulen in der Stadt wurden angewiesen, die Türen geschlossen zu halten. Die Behörden hoben die Terror-Warnstufe in der Provinz Utrecht auf den höchsten Wert an.

Nach Angaben der Polizei waren in einer Straßenbahn im Westen von Utrecht gegen 10.45 Uhr Schüsse gefallen. Tatort war der Platz des 24. Oktober, ein Verkehrsknotenpunkt in der Stadt.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte zeigte sich wegen des Vorfalls tief besorgt. Die Regierung wolle zu Krisengesprächen zusammenkommen, sagte er. Einem Rundfunkbericht zufolge wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Regierungssitz in Den Haag verstärkt. "Wir können terroristische Motive nicht ausschließen", twitterte auch Pieter-Jaap Aalbersberg von der Anti-Terror-Behörde NCTV. Die Situation werde beobachtet, das Krisenteam sei aktiviert worden. (APA)