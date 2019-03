Flashmob in Frankfurter Innenstadt lief aus dem Ruder

Frankfurt am Main – Bei einem völlig aus dem Ruder gelaufenen Flashmob sind in Frankfurt am Main Polizisten mit Steinen beworfen worden. Wie die Exekutive mitteilte, versammelten sich etwa 600 junge Leute am Samstagabend in der Innenstadt und rannten in der Zeil, einer bekannte Einkaufsstraße, auf und ab. Da sie dabei keine Rücksicht auf Passanten nahmen, schritt die Polizei ein.

Ein Beamter sei unvermittelt von einem Jugendlichen ins Gesicht geschlagen worden, erklärte die Polizei. Der 17-Jährige wurde festgenommen und dabei leicht verletzt. Als Reaktion auf die Festnahme seien aus der Menge Steine auf die Polizisten geworfen worden, drei seien getroffen worden. Zwei Stunden nach dem Beginn löste sich der Flashmob auf. Warum sich die jungen Leute versammelt hatten, ist noch Bestandteil der Ermittlungen. (APA/AFP)