Kramsach: Fünf Einbrüche in einer Nacht, Schaden ist beträchtlich

Kramsach – In der Nacht zum Montag brachen derzeit unbekannte Täter in Voldöpp im Gemeindegebiet von Kramsach in vier Geschäfte und in eine Zahnarztordination ein. Bei drei Geschäften wurden die Schließzylinder abgedreht, in zwei Geschäfte gelangte die Täterschaft, nachdem Glasscheiben eingeschlagen wurden.

Neben einigen Wertgegenständen aus der Zahnarztordination und zwei Handys aus einem Friseursalon hatte es die Täterschaft insbesondere auf Bargeld abgesehen. Die Höhe des verursachten Schadens (Beute sowie Sachschäden) steht noch nicht fest, ist aber beträchtlich. (TT.com)