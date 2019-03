Internationale Trickdiebin in Tirol verurteilt

Über ihren gewaltbereiten Ehemann will eine Tschechin zur Trickbetrügerin geworden sein. Opfer: Juweliere in ganz Europa – wie die Strafkarte der dreifachen Mutter gestern am Landesgericht beim Prozess wegen gewerbsmäßig schweren Diebstahls gezeigt hatte. Darin scheinen schon Verurteilungen in Italien, Deutschland und Frankreich auf, zuletzt wegen des Diebstahls einer 18.000-Euro-Uhr in Cannes. Von 2016 bis 2018 hatte die 37-Jährige aus Brünn auch Österreich „bereist“. Bei einem Juwelier in der Innsbrucker Innenstadt war sie mit ihrem Ehemann erneut nach dem altbekannten Muster vorgegangen: Sie lenkt das Personal ab und er lässt ausgesuchte Schmuckstücke verschwinden. Im Tiroler Fall handelte es sich um ein Platin-Armband für 29.900 Euro. Mit gestohlenen Ringen in Wien und Salzburg summierte sich die Beute so auf knapp 60.000 Euro. Letzten März war die Frau im französischen Grasse zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Gestern waren es zusätzlich ein Jahr und neun Monate.

Insgesamt 49 Monate Haft fasste mit Strafwiderruf ein 38-Jähriger am Landesgericht aus. Er hatte gegen 50.000 Euro Provision den Mitarbeiter einer Supermarktkette zur Aushändigung von Waren im Wert von über 702.000 Euro gebracht. Der kurz vor der Pensionierung stehende Mitarbeiter glaubte an Lieferungen für Rumänien. Geld an den „Lieferanten“ floss letztlich nie. (fell)