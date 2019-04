Autodiebe gaben sich in Wörgl als Polizisten aus: Diebesgut aufgetaucht

Wörgl – Die Beute besonders dreister Autodiebe, die sich in Wörgl als Polizisten ausgaben, ist in Kufstein aufgetaucht. Das berichtet die Polizei am Montag. Von den fünf Tätern fehlt nach wie vor jede Spur.

Die falschen Poliszisten zockten am 24. März gegen 22 Uhr einen Lkw-Fahrer auf der Tiroler Straße (B 171) bei Wörgl ab: Sie erklärten dem bulgarischen Lkw-Lenker, dass er gestohlene Autos geladen hätte und „beschlagnahmten“ diese daraufhin. Damit war die Ladung dann allerdings wirklich gestohlen, denn wie sich erst später herausstellte, waren die Männer gar keine echten Polizisten sondern offenbar dreiste Diebe.

Laut echter Polizei ereignete sich der Zwischenfall, als der Bulgare von Innsbruck kommend durch Wörgl unterwegs war. Er hatte zuvor in der Landeshauptstadt drei Autos auf seinen Lkw geladen, die er weitertransportieren sollte. Auf Höhe Einfahrt Wörgl bemerkte der Bulgare einen auffälligen schwarzen BMW mit Kufsteiner Kennzeichen, der ihm in Richtung Ortszentrum folgte. Auf der Tiroler Straße in Wörgl kam schließlich noch ein weiteres Auto, ein grüner VW Polo – ebenfalls mit österreichischem Kennzeichen – hinzu, der den Klein-Lkw überholte und ausbremste. Als der Fahrer anhielt, kam noch ein silberner Pkw dazu.

Falsche Polizisten führten Kontrolle durch

Insgesamt stiegen aus den drei Fahrzeugen fünf Männer aus, die der betrogene Bulgare als „Männer südländischen Typs“ beschrieb. Einer der fünf Unbekannten, der blonde Haare mit einem Undercut hatte und einen roten Pullover trug, wies sich mit einem Polizeiausweis aus.

Anschließend führten die falschen Polizisten eine „Fahrzeugkontrolle“ durch. Es dauerte nicht lange und sie redeten dem Lenker ein, dass er mit einem gestohlenen Klein-Lkw unterwegs war und auch die Autos, die er geladen hatte, gestohlen seien. Die Fahrzeuge wurden daraufhin „beschlagnahmt“. Die fünf Unbekannten fuhren mit ihren Autos und dem Lkw-Gespann in Richtung Innsbruck davon. Sie nahmen auch sämtliche Dokumente und Fahrzeugschlüssel mit. Der Bulgare konnte die fünf Täter nur vage beschreiben: Sie seien alle rund 30 Jahre alt gewesen und hätten Deutsch mit südländischem Akzent gesprochen, hieß es in einer Aussendung. Die Polizei Wörgl bittet unter Tel. 059133-7221 um Hinweise. (TT.com)