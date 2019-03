Bauer hofft: Berufung gegen Tiroler Kuh-Urteil soll zu Korrektur führen

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Selten hatte in der Republik ein nicht rechtskräftiges, erstinstanzliches Urteil für so große Aufregung gesorgt wie die Entscheidung des Innsbrucker Landesgerichts zur tödlichen Kuhattacke im Pinnistal. Laut dieser sollte ein Bauer für seine Kühe wegen Fahrlässigkeit mit rund 180.000 Euro Schadenersatz und Hinterbliebenenrenten haften, da er seine Tiere entlang des Weges im Pinnistal nicht eingezäunt hatte. Nach einem Aufschrei der Bauernkammer, Landes- und Bundespolitik liegt nun die 69-seitige Berufung gegen das Urteil vor.

Anwalt Ewald Jenewein bekämpft die Entscheidung gleich in mehreren Punkten. Dies betrifft erst einmal die Warntafeln wegen weidender Mutterkühe, welche der betroffene Bauer bereits vor dem Unfallgeschehen für jedermann sichtbar angebracht hatte. „Achtung Mutterkühe. Mitführen von Hunden nur auf eigene Gefahr!“, stand dort teils illustriert zu lesen. „Dies entspricht exakt der vom Obersten Gerichtshof bis zu seiner letzten Entscheidung geforderten Terminologie“, so gestern Rechtsanwalt Jenewein im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

Dazu bemängeln die Berufungswerber, dass sich im Erst­urteil etliche Feststellungen zum Unfallgeschehen befänden, die auf reinen Annahmen beruhen würden. So sei dem Bauern laut Urteil eben bekannt gewesen, dass seine Kühe im Unfalljahr 2014 aggressiv gewesen wären. RA Jenewein: „Es ist uns völlig unerfindlich, wie der Richter darauf kommt. Dafür gibt es im ganzen Verfahren nach all den Zeugenaussagen keinerlei Beweisergebnisse – weder Feststellungen noch Erkenntnisse.“

Auch bezüglich der georteten Frequenz an der Unfallstelle sei „dem Erstgericht ein Fehler unterlaufen“. So sei der Unfallort nach der Gastwirtschaft bei der Pinnis­alm gelegen. Dort habe der Tourismusverband danach auch eine Einzäunung vorgenommen. Der Ort höchster Frequenz im Zusammentreffen mit den Tieren liege aber nicht dort oder bei der Alm, sondern gerade in entgegengesetzter Richtung – nämlich beim Almgebäude, wohin sich die Tiere zur Fütterung einfinden würden. Dazu ließen sich die übrigen Feststellungen zu hohen Frequenzen und damit verbundener Verpflichtung zur Einzäunung nicht belegen. Wanderer mit Hunden fänden sich im ganzen Tal. Jenewein: „Wo fange ich als Landwirt mit dem Einzäunen denn da an?“

Rechtsanwalt Markus Heis legte für die ebenso in Verantwortung genommenen Elferlifte auch Berufung ein. Zusätzlicher Aspekt: „Das Urteil sieht in der Aggression der Kühe zuvor vorbeiwandernde italienische Urlauber mit Hunden. Ich glaube nicht, dass man diesen Zufall dem Bauern anlasten kann!“, so Anwältepräsident Heis. Die Kläger haben vier Wochen Zeit, um auf die Berufung zu antworten. Dann entscheidet das Oberlandesgericht.