Holpriger Start für neues Funkleitsystem in Tirol

Weniger Filialen, mehr Technik: Bereits seit 2018 sollte die Neuorganisation der Polizeikommunikation mit einer einzigen Funkleitzentrale in Innsbruck abgeschlossen sein. Doch der Termin musste mehrfach verschoben werden: zunächst auf Anfang 2019, dann auf Mitte April. „Aber es ist eine neuerliche Verschiebung notwendig. Die neue Funkleitstelle wird wohl erst im Spätsommer in Betrieb gehen", sagt Projektleiter Enrico Leitgeb von der Landespolizeidirektion. Der Hauptgrund: technische Probleme bei der Einbindung des Digitalfunks. Probleme, die beim seit Monaten laufenden Probebetrieb des neuen Systems ELKOS in Graz offenkundig wurden.

Derzeit werden die Polizeieinsätze in Tirol von neun Funkleitstellen (acht in den Bezirken, eine in Innsbruck) koordiniert. Ab Spätsommer wird es nur noch eine einzige Funkleitzentrale geben. Und zwar in Innsbruck. Das ist aber nur ein Teil der Reform: Auch der Arbeitsablauf wird sich ändern. Bisher nahm ein Beamter den Notruf entgegen und schickte je nach Einsatz eine oder mehrere Streifen los. Künftig teilen sich zwei Beamte die Arbeit: Der erste nimmt beim Notruf die wichtigsten Daten auf und informiert den Disponenten, der die Streifen zum Unglücks- oder Tatort beordert. Inzwischen kann der zweite Beamte weitere Informationen beim Anrufer einholen, die dann den Streifenbesatzungen noch während der Anfahrt weitergeleitet werden können. „Ein Vorteil wird auch sein, dass in der neuen Funkleitstelle nur Profis sitzen, die nichts anderes tun", sagt Leitgeb. Bisher mussten in den Bezirken „normale" Beamte in den Leitstellen Notrufe entgegennehmen.

Anlaufschwierigkeite­n wie beim Start der Landes­leitstelle für die Rettungsdienste vor 14 Jahren befürchtet Polizeioffizier Leitgeb nicht: „Damals mussten mehrere Organisationen integriert werden. Aber wir sind ja eine Firma." (tom)