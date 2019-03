Schreiben mit falschem Absender: Anzeige gegen Bezirkshauptmann

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Massive Anschuldigungen gegen den Bezirkshauptmann Michael Berger und ein prominenter Name – das sind die Zutaten für einen Kriminalfall in Kitzbühel. Es handelt sich um eine Anzeige, die kürzlich beim Landeskriminalamt eingetrudelt ist. Gezeichnet ist der Brief mit Aloisia Schipflinger, dabei handelt es sich um niemand Geringeren als die bekannte singende Wirtin Rosi Schipflinger von der Sonnbergstube. In dem Schreiben, welches in Salzburg aufgegeben wurde und der TT vorliegt, geht es um die Sanierung des Oberaigenweges, welche heuer beginnen soll.

„Dieses Schreiben ist nicht von mir“, stellt Schipflinger auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung klar. „Das ist nicht meine Unterschrift, man hat sich aber sehr bemüht, dass sie ihr sehr ähnlich sieht“, schildert die Promi-Wirtin weiter. Sie habe aber unverzüglich Anzeige erstattet. Vom Inhalt des Schreibens distanziert sich Schipflinger ganz klar.

Und auch Bezirkshauptmann Michael Berger hat bereits Anzeige gegen Unbekannt wegen Verleumdung und übler Nachrede erstattet. „Angriffe auf meine Person sind mir nicht unbekannt, aber die Anschuldigungen in dem Brief haben eine neue Qualität“, sagt Berger in einer ersten Stellungnahme. Diese Anschuldigungen seien aber so massiv und vielfältig, „dass sie schon wieder absurd sind“, sagt Berger. Nicht erklären kann er sich das Motiv des Absenders. „Ich habe mich für die Sanierung des Oberaigenweges eingesetzt, dass hier endlich etwas vorangeht“, bekräftigt Berger, und weiter: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer etwas gegen die Sanierung haben kann.“

Auch von Seiten der Stadt wird bestätigt, dass es im Vorfeld bezüglich des Projekts keine Probleme gegeben habe. Die Pressestelle des Landeskriminalamts bestätigt, dass die Anzeige eingetroffen ist. Nun werden erst die Vorerhebungen durchgeführt, eben ob der Brief auch wirklich von der genannten Absenderin stammt. Damit könnte das Schreiben zum Bumerang für den wirklichen Verfasser werden.