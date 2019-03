Speck-Razzia: Handl sieht sich im Recht

Innsbruck – Eine Aktion der italienischen Behörden in Südtirol hat beim Oberländer Fleischbetrieb Handl Tyro­l für mächtig Aufregung gesorgt. Bei dem im Burg­grafenamt, zwischen Meran und Bozen, angesiedelten Tochterunternehmen Christanel­l wurden von einer Polizei-Sonder­einheit 504 Kilogramm „Südtiroler Selchkarree“ beschlagnahmt. Der Vorwurf: Etiketten­schwindel.

Denn nach Ansicht der Exekutive in Italien dürfe die War­e nicht als „Südtiroler“ bezeichnet werden – einerseits, weil bei der konfiszierten War­e ein Teil der Produktion in Nordtirol stattgefunden habe und es „andererseits zu einer Verwechslungsgefahr mit der Marke Südtiroler Speck g.g.A. kommen könnte“, teilte die Firma Handl gestern mit. Zumindest hätten die Behörden „dies als Grund für die Sperrung angegeben“. Die g.g.A. (geschützte geografische Angabe) basiert auf EU-Recht.

Der Fall sorgt beim Tiroler Fleischwaren-Riesen für Unverständnis. Derzeit prüfen Lebensmittel-Rechtsbeauftragte die Causa. Christian Handl, Chef des Unternehmens, betonte ein weiteres Mal, dass „der Rohstoff Fleisch bei uns zentral in Nordtirol eingekauft und auf die Produktionsstätten in Nord- und Südtirol verteilt wird. Die genannte Charge wurde in Pians angeliefert und der Produktionsprozess dort gestartet.“ Aber: „Die wesentliche Wertschöpfung erfolgte in Südtirol.“ Außerdem sei, laut Handl, eine Verwechslung des Produktes mit dem Südtiroler Speck g.g.A. rein deshalb nicht möglich, da es sich um Selchkarree und eben nicht um ein Speckprodukt oder Schinkenspeck handle. „Wir sind zuversichtlich, dass die Behörden in Italien nach erfolgter Prüfung auf dasselbe Ergebnis kommen“, glaubt der Firmenchef.

Bei einem zweiten Produzenten in Südtirol, bei dem zur gleichen Zeit wie bei der Handl-Tochter eine Razzia durchgeführt wurde, die aber keinen Bezug zu Tirol aufweist, stellte die italienische Polizei 8,6 Tonnen Fleisch sicher. Der Vorwurf lautet hier ebenfalls auf Etikettenschwindel.

Nachdem Franz Hintner vom Südtiroler Sanitätsdienst gegenüber der TT zur Markenproblematik Stellung genommen und Polen beispielhaft als Herkunftsland für Schweine genannt hat, stellt die Firm­a Handl außerdem klar, dass sie ausschließlich Fleisch aus Österreich, Deutschland und kleine Mengen aus Dänemark bezieht. Letzteres nur „für den Export in Länder, in denen weder österreichisches noch deutsches Schweinefleisch zugelassen ist“. Von der Tiroler Landesveterinärdirektion wird das bestätigt. (bfk)