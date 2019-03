Verwüstung in Igls: Automaten eingeschlagen und Fenster besprüht

Igls – Eine Spur der Verwüstung zogen unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag in Igls. So schlugen sie die Scheibe eines Lebensmittelautomatens ein, bevor sie sich an dessen Inhalt bedienten. Mit Farbe besprüht wurde außerdem ein Fahrkartenautomat.

Bei der Infotafel wurden die Scheiben eingeschlagen. - Zoom.Tirol

Weiters schlugen sie die Scheiben eines Infokastens ein, besprühten die Wände und Fenster des Kindergartens in Igls, Verkehrsschilder, einen Teil der Straße und mehrere Autos. Die polizeilichen Ermittlungen im Fall laufen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. (TT.com)