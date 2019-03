Einbrecher brachen Tresor auf und stahlen Sparbücher und Münzen

Innsbruck – Am Freitag zwischen 18 und 21 Uhr stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Hötting ein. Sie brachen dafür ein ebenerdiges Fenster heraus. Im Haus rissen die Täter einen Tresor aus der Wand und brachen ihn auf. Die Einbrecher entwendeten die darin befindlichen Sparbücher mit Losungswort und eine zweistellige Anzahl an Gold- und Silbermünzen.

Die Polizeiinspektion Hötting bittet unter Tel. 059133/7582 um Hinweise.

Ebenfalls am Freitag brachen vier Burschen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren in einer Innsbrucker Schule vier Spinde im Kellergeschoß auf. Sie wurden jedoch von Schülern erwischt und vertrieben. Die Schadenssumme und etwaiges gestohlenes Gut konnten noch nicht erhoben werden. (TT.com)