Innsbruck – Am helllichten Tag warfen Einbrecher das Fenster eines Wohnhauses in Innsbruck mit einem Stein ein. Gegen 12 Uhr stiegen die Unbekannten am Samstag in das Haus ein und stahlen mehrere Wertgegenstände.

Doch dann mussten sie die Flucht ergreifen. Eine Person, die gerade im Garten gearbeitet hatte, hatte Geräusche gehört und ging in das Haus. Die Einbrecher konnten mit einigen wertvollen Schmuckstücken entkommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (TT.com)