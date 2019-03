39-jährige Mutter mit Elfjährigem in Völs auf Diebestour

Völs – Eine 39-jährige Frau ging am Samstag mit ihrem elfjährigen Sohn in Völs auf Diebestour: Die Aserbaidschanerin verwickelte laut Polizei das Personal des Geschäfts in ein Gespräch, damit ihr Sprössling ungestört Waren in einen Papiersack packen und das Geschäft verlassen konnte. Mit dieser Masche hatte das Duo zuvor schon in einem Modegeschäft Erfolg gehabt. Diesmal aber schöpfte der Filialleiter Verdacht und verständigte die Polizei. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. (TT.com)