Wattens: Bursche bei Diebstahl von Zeitungskassen erwischt

Wattens – Nach einem jugendlichen Dieb sucht derzeit die Polizei in Wattens. Der Bursche soll am Sonntag zwischen 7.40 und 7.50 Uhr mit einem Stein bei zwei Zeitungsständern in der Karwendelstraße in Wattens die Kassen abgeschlagen und gestohlen haben. Ein 59-jähriger Einheimischer, der gerade mit seinem Hund unterwegs war, beobachtete den Jugendlichen dabei, wie er von einem Zeitungsständer weglief.

Als der Mann sah, dass der junge Bursche versuchte, die gestohlene Kassa aufzubrechen, wollte er ihn festhalten und packte ihn am Arm. Der Jugendliche konnte sich aber losreißen und in Richtung Zeuge auch beobachten, wie Karl-Heilig-Straße flüchten. Die Fahndung nach dem noch unbekannten Täter verlief bisher erfolglos. Laut Polizei war der Bursche zwischen zwölf und 15 Jahren alt und sprach Tiroler Dialekt. Er trug ein helles T-Shirt und eine graue Jacke, die beim Losreißen beschädigt worden sein dürfte.

Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Wattens unter Tel. 059133/7128 zu melden. (TT.com)