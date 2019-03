Unbekannter stahl vor einem Haus abgestelltes Moped in Innsbruck

Innsbruck – Böse Überraschung für einen 17-jährigen Mopedbesitzer in Innsbruck: Als der Bursche am Sonntag mit seinem Moped losfahren wollte, stand es nicht mehr dort, wo er es abgestellt hatte – nämlich vor einem Haus in der Daxgasse in Innsbruck.

Ein Unbekannter dürfte das Moped, das mit einem auffälligen „Superman“-Design lackiert war, gestohlen haben. Dem Besitzer entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Die Polizei Innsbruck-Hötting bittet unter Tel. 059133/7582-100 um Hinweise. (TT.com)