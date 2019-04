Tiroler Sozialarbeiterin für Jugendliche war auch Drogenhändlerin

Reiner Zufall ließ im Novembe­r ein Paradoxon der Sonderklasse auffliegen. Damals war ein Polizei-Hundeführer in seiner Freizeit mit dem Vierbeiner gerade „Gass­i“. Plötzlich stürmte der perfekt abgerichtete Hund scheinbar ohne Grund los. Erst vor einem älteren Aut­o stoppte der vierbeinig­e Beamte und hörte dort nicht mehr auf zu bellen. Echtes Pech für die Fahrzeughalterin, die das Auto für Drogenkurierfahrten verwendet hatte. Adressat war der separat verfolgte Lebensgefährte der Frau – ein mutmaßliche­r Drogenhändler aus Innsbruck. Wäre dies nicht schon Überraschungsmoment genug, offenbarte die Verhaftung der Frau, dass mit ihrer Anstellung offenbar der sprichwörtliche Bock zum Gärtner gemacht worden war. Hatt­e die cannabisabhängige und bereits vorbestrafte Drogenkurierin in ihrem Brotberuf doch als Sozial­arbeiterin Jugendliche betreut. Da es hier um Beihilfe zu Drogenhandel im größeren Stil ging, drohten der 36-Jährigen gestern am Landesgericht fünf Jahre Haft. Verteidiger Markus Abwerzger warf jedoch vor Richter Josef Geisler Geständnis und Drogenabhängigkeit in die Waagschale. Ein Jahr Haft erging darauf zum „Therapie statt Strafe“-Programm.

Dass auch ein heftiger Rosenkrieg Grenzen kennt, erfuhr gestern eine Unterländerin bei Gericht. Sie hatte Freundinnen dazu bewegt, für sie die Übergabe von Mietbeträgen zu bezeugen. Diese Aussagen hielten freilich kritischer Befragung nicht stand. 1200 Euro Geldstrafe wegen Bestimmung zur Falschaussage ergingen. (fell)