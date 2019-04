Messerattacke in Rechtsanwaltskanzlei in Innsbruck

Zwei Mitarbeiterinnen einer Kanzlei in Innsbruck griff ein 69-jähriger Einheimischer am Mittwoch mit einem Messer an. Polizeibeamte, die sich in der Nähe befanden, konnten den Mann auf der Flucht festnehmen.