Cobra-Einsatz in Leutasch: Unbeteiligter aus Schlaf gerissen

Leutasch – Als betrügerische Finte stellte sich ein Notruf am Montagabend heraus. Gegen 22.50 Uhr ging der Anruf bei der Bezirksleitstelle in Hall ein, in dem von „Mord und Geiselnahme“ die Rede war, wie Herbert Schütz von der Polizeipressestelle gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online erklärt. Der Anrufer habe Name und eine Adresse in Leutasch angegeben, die sich später als nicht seine eigene herausstellten. Weil er höchste Dringlichkeit vortäuschte, rückten Polizeistreifen der umliegenden Orte, Cobra, Rettungsdienst sowie eine Verhandlergruppe zum angeblichen Tatort aus.

Dort angekommen, hätten die Einsatzkräfte zunächst versucht, wieder telefonisch Kontakt mit dem angeblichen Opfer der Geiselnahme aufzunehmen. Sie erreichten unter der Nummer aber nicht mehr die Person von zuvor, sondern einen 73-jährigen Bewohner des Mehrparteienhaus, vor welchem das Aufgebot darauf wartete, weitere Schritte vorzunehmen. Der Mann war aus dem Schlaf gerissen worden und wusste nichts von einem Mord oder einer Geiselnahme.

Nachdem die Einsatzkräfte zusätzlich Nachschau in der betroffenen Wohnung gehalten hatten, konnten sie gegen 00.20 Uhr Entwarnung geben – niemand war in Gefahr und sie mussten von einem Scherzanruf ausgehen, wie Schütz bestätigte. Der mutmaßliche Telefonbetrüger konnte noch nicht ausgeforscht werden, die Ermittlungen im Fall laufen. Er muss mit einer Anzeige wegen Vortäuschung von strafbarer Handlung sowie Verleumdung rechnen. (TT.com)