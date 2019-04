Versuchte Erpressung am Telefon: Cobra-Einsatz in Leutasch

Leutasch – Anders als zuerst angenommen, handelte es sich bei einem Notruf am Montagabend laut Polizei um keinen Scherz. Ermittlungen ergaben, dass der in Leutasch lebende 73-jährige Mann bereits Stunden zuvor einen Anruf von einer unbekannten ausländischen Nummer auf seinem Handy erhielt. Eine offensichtlich computerverzerrte Stimme forderte in der frühen Morgenstunden die Überweisung eines hohen Geldbetrages, da sonst etwas „Fatales“ passieren werde.

Wie der Mann weiter aussagte, erhielt er am Montagnachmittag einen WhatsApp-Anruf, angeblich von seinem Sohn, dessen Nummer am Handy aufschien. Die unbekannte Stimme am Telefon verlangte erneut eine Überweisung des schon am Morgen geforderten Betrages.

Am späten Abend wurde der 73-Jährige wieder angerufen, diesmal jedoch auf seiner Festnetznummer. Der unbekannte Anrufer nannte diesmal Details aus dem Leben des Mannes, um seinen Geldforderungen Nachdruck zu verleihen. Außerdem teilte er dem Mann mit, dass gleich die Polizei vor seiner Tür stehen werde.

Anruf bei Bezirksleitstelle Hall

Erst dann, gegen 22.50 Uhr am Abend, ging – die Polizei geht vom selben Täter aus – ein Anruf bei der Bezirksleitstelle in Hall ein, in dem von „Mord und Geiselnahme“ die Rede war. Der Anrufer gab an, soeben seine Frau getötet zu haben, eine weitere Person in seiner Gewalt und eine Waffe bei sich habe.

Die Polizei ging von einer Straftat und Gefahrensituation für weitere Situationen aus und schickte sofort Polizeistreifen der umliegenden Orte, Cobra, Rettungsdienst sowie eine Verhandlergruppe zum angeblichen Tatort aus.

Vor Ort gelang es der Verhandlungsgruppe erneuten Kontakt zum Anrufer aufzunehmen, der jedoch versicherte, dass alles in Ordnung sei. Nachdem die Einsatzkräfte zusätzlich Nachschau in der betroffenen Wohnung des 73-Jährigen gehalten hatten, konnten sie gegen 00.20 Uhr Entwarnung geben – niemand war in Gefahr.

Nötigung und versuchte Erpressung

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist laut Polizei davon auszugehen, dass der bis dato unbekannte Anrufer versuchte, die angerufene Person zur Bezahlung eines großen Geldbetrages zu nötigen bzw. zu erpressen. Nachdem diese nicht auf die Forderungen eingegangen war, rief der Unbekannte bei der Polizei an, gab sich als der 73-Jähriger aus und löste somit den Polizeieinsatz aus.

Woher der Täter die Kenntnis über die persönlichen Lebensumstände des Opfers hatte und wie er den Anruf mit der Telefonnummer des Sohnes des Opfers durchführen konnte, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. (TT.com)