Wieder versuchter Telefonbetrug in Tirol: Angeblicher Gewinn war Falle

Hall in Tirol – Mit dem Versprechen eines Gewinns im mittleren fünfstelligen Eurobereich wollte ein unbekannter Betrüger am Mittwochvormittag telefonisch von einer 54-jährigen Frau in Hall Geld herauslocken. Der Mann kontaktierten die Einheimische gegen 11.20 Uhr und informierten sie über ihren angeblichen Gewinn. Der Anrufer sprach in gebrochenem Deutsch mit osteuropäischem Akzent und erklärte, dass die Frau vor der Übergabe des Geldes Notar- und Versicherungskosten zu zahlen hätte. Der Betrag müsse bei einem Geldinstitut in Form von „Bit Panda-Gutscheinen“ besorgt und die Gutscheincodes im Anschluss via Telefon bekannt gegeben werden.

Tatsächlich informierte sich die 54-Jährige darauhhin bei ihrer Bank über die Gutscheine und wurde dort darüber aufgeklärt, dass es sich um Betrug handeln würde. Bei einem neuerlichen Anruf des Unbekannten verweigerte die Frau deshalb die Vorauszahlung, woraufhin dieser auflegte. Es entstand kein Schaden.

Bei den vom Täter verwendeten Telefonnummern handelte es sich um Nummern mit Vorwahl aus Rumänien und aus Deutschland. Seitens der Polizei wird neuerlich darauf hingewiesen, solche Gewinnversprechen zu ignorieren und keinesfalls Zahlungen zu leisten. (TT.com)