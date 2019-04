Pfeffersprayattacke in Lokal in Kirchberg: Sieben Betroffene im Spital

Kirchberg — Viele waren am Husten, einige sollen laut Augenzeugen sogar aufgrund des Sauerstoffmangels kurz das Bewusstsein verloren haben: Eine Pfeffersprayattacke in einem Lokal in der Lendstraße in Kirchberg löste in der Nacht Chaos unter den Besuchern und einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus.

Laut Polizei kam es gegen 1 Uhr zu dem Zwischenfall: Ein Unbekannter soll in dem Lokal einem 18-Jährigen aus nächster Nähe mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben und danach fluchtartig das Lokal verlassen haben. Die Hintergründe sind unklar.

Die reizenden Dämpfe breiteten sich jedenfalls schnell aus, umstehende Besucher bekamen Probleme mit den Augen und der Atmung. Mehrere Rettungen und Polizeistreifen kümmerten sich um insgesamt zwölf Verletzte. Vier Jugendliche mussten ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert werden, drei weitere ins Krankenhaus Kufstein. Alle sind im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Nach dem Verursacher wird noch gesucht.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Laut Opfer handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen jungen Mann zwischen 18 und 20 Jahren. Er war etwa 170 Zentimeter groß und hatte einen Drei-Tage-Bart sowie kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer roten Jacke der Marke „Adidas". (TT.com)