Mord in Fritzens: 74-Jähriger zu 20 Jahren Haft verurteilt

Innsbruck – Wegen Mordes an seinem Bekannten wurde am Dienstag ein 74-Jähriger am Landesgericht in Innsbruck zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Geschworenen befanden ihn mit 8:0 Stimmen schuldig, im Frühjahr 2016 Elmar Rösch (75) durch sechs heftige Schläge mit einem massiven Gegenstand gegen den Kopf getötet zu haben.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der 74-Jährige gab keine Erklärung ab. Vor dem Prozess hatte er auf nicht schuldig plädiert.

Für die Polizei war der Fall zu Beginn mysteriös: Es gab lange keine Hinweise auf die stark verweste Leiche, die bereits vor Jahren in Nylonsäcke verpackt und am Fritzener Innufer nahe des Fußballplatzes abgelegt worden war. Ein DNA-Abgleich brachte schließlich Klarheit. Rösch – damals 75 Jahre alt – war im Juli 2016 von einem weitschichtigen Verwandten als vermisst gemeldet worden.

Der Angeklagte und sein Opfer waren über Jahre befreundet: Kennen gelernt hatten sich die Männer in den 1990er Jahren in der Justizanstalt Innsbruck. Der 75-Jährige ließ den Beschuldigten später in einer seiner Wohnungen leben. 2015 bedachte er den Beschuldigten sogar in seinem Testament. Dieses änderte Rösch jedoch noch zwei Mal – und strich den Angeklagten schließlich wieder aus seinem letzten Willen.

Mehrere Versionen zum Tatablauf

Der 74-Jährige lieferte zur Tat im Laufe der Zeit schon mehrere Versionen. Er räumte zwischenzeitlich ein, auf das Opfer mit einem Hammer eingeschlagen zu haben – aber in Notwehr. Der Getötete sei noch immer in Drogengeschäfte verwickelt gewesen. In einem Lokal in Wattens sei es dann um die Beteiligung des Beschuldigten zu einem Streit gekommen – mit tödlichem Ausgang.

Wenige Tage vor Beginn des Prozesses brachte der 74-Jährige eine gänzlich neue Version des Tattages vor – die TT berichtete. So sei er mit dem späteren Opfer zu dem Lokal in Wattens gefahren. Er sei aber nur der Chauffeur gewesen. Er habe den 75-Jährigen dann zum Innufer gebracht, wo das Drogengeschäft mit „Italienern“ abgewickelt werden sollte. Sein Mandant habe dann aus der Ferne erkannt, dass zwei von ihnen auf das Opfer eingeschlagen hätten, sagte Verteidiger Markus Abwerzger zur TT. Rösch sei in den Armen des 74-Jährigen gestorben. Dieser sei in Panik geraten, habe seinen Freund in Plastik gehüllt und sei davon gefahren.

DNA-Spuren des Angeklagten bei der Leiche

In seiner Aussage erklärte der Gerichtsmediziner Walter Rabl, dass die Todesursache aufgrund der langen Liegezeit und des Verwesungszustandes der Leiche nicht mehr eindeutig geklärt werden konnte. Es sei aber durchaus plausibel, dass das Opfer aufgrund der zahlreichen Trümmerbrüche auf der rechten Schädelhälfte gestorben sei.

Die Schläge, die diese Brüche verursacht hatten, müssen sehr wuchtig gewesen sein, fügte er hinzu. Mit derart gravierenden Verletzungen wäre der 75-Jährige vermutlich auch mit ärztlicher Hilfe verstorben, so der Sachverständige.

Die Liegezeit der Leiche habe jedenfalls mehr als ein Jahr betragen. Da der Körper aber in mehreren Müllsäcken verpackt war, sei diese sehr schwer einzuschätzen, sagte Rabl. Zwischen den Beinen der Leiche war eine alte Bremsscheibe gefunden worden. Diese komme als Tatwaffe durchaus infrage, erklärte der Gerichtsmediziner. An der Bremsscheibe selbst seien jedoch keine Spuren entdeckt worden.

DNA-Spuren des Angeklagten seien bei der Leiche gefunden worden. An der Innenseite mehrerer Klebebänder, mit denen die Müllsäcke befestigt worden waren, konnte DNA, die eindeutig dem Beschuldigten zugeordnet werden könne, sichergestellt werden, erläuterte eine Sachverständige. (TT.com, APA)