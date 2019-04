Innsbrucker Mesner ertappte Opferstock-Dieb auf frischer Tat

Innsbruck – Am frühen Sonntagabend beobachtete ein Mesner in einer Innsbrucker Kirche, wie ein 51-jähriger Rumäne sich am Opferstock zu schaffen machte. Der Mesner, ein 30-jährige Inder, machte ein Foto des Täters und verständigte die Polizei. Als der Rumäne versuchte, mit der Straßenbahn zu fliehen, konnte er dort von der Polizei festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Täters wurde unter anderem noch ein gestohlenes Handy sichergestellt. Der 51-Jährige zeigte sich bei der Vernehmung nicht geständig. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)