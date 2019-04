Grausame Tat in Innsbruck: Pakistani getötet und verstümmelt

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Die Cola-Flasche ist halbvoll, der Wodka leer. Mehrere Getränkedosen und die Alu-Verpackung einer Mahlzeit auf dem Tisch erinnern an eine feuchtfröhliche Nacht. Dass die kleine, ebenerdige Wohnung in der Michael-Gaismair-Straße Schauplatz eines ungewöhnlich brutalen Mordes war, ist nur am Polizeisiegel an der Eingangstür zu erkennen. Ein Gewaltverbrechen, dem ein Pakistani zum Opfer fiel – Polizeibeamte fanden am Mittwoch gegen 8.15 Uhr die Leiche des Mannes in der Wohnung. Auch für die erfahrenen Ermittler ein ungewöhnlicher Anblick: Das lag nicht nur an der durchschnittenen Kehle, sondern vor allem an der abgetrennten rechten Hand. Außerdem wies das Opfer mehrere Bauchstiche sowie Schnittwunden in der Wange auf.

Der Tote war nicht allein: „Als wir eintrafen, befanden sich auch ein Mann und zwei Frauen in der Wohnung“, erzählt Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes: „Alle drei Inder waren bei unserem Eintreffen wach, standen aber unter Alkoholeinfluss.“ Wie die Ermittlungen ergaben, stammen der Wohnungsbesitzer und die beiden Frauen aus Indien. Die Beamten nahmen das Trio vorläufig fest.

Im Landeskriminalamt am Innrain scheiterte die Rekonstruktion der nächtlichen Ereignisse im ersten Anlauf an der Sprachbarriere. Die Inder sprechen kaum Deutsch, Englisch nur holprig. Zu holprig für eine polizeiliche Einvernahme in einem Mordfall.

So konnten die Ermittler vorerst nicht einmal mit Sicherheit abklären, in welchem Verhältnis der Wohnungsbesitzer, die beiden Frauen und das Mordopfer zueinander standen. Zunächst hieß es, eine der Inderinnen sei die Schwester des Gastgebers. Tatsächlich dürfte es sich um die Partnerin des Mannes handeln. Die zweite Frau ist offenbar deren Freundin, die in Italien lebt und jetzt auf Besuch in Innsbruck war.

Für den Ablauf der Nacht gibt es ebenfalls nur vage Erkenntnisse. Wie die leeren Flaschen und Dosen in der Einzimmerwohnung bezeugen, war eine relevante Menge Alkohol im Spiel. Weiters ist keineswegs ausgeschlossen, dass es zu sexuellen Handlungen in der Garçonnière kam. Und möglicherweise auch zu einem Sexualdelikt vor dem Gewaltverbrechen. Das Motiv für die Bluttat? Zumindest könnte ein massiver Übergriff eine Erklärung für das Abtrennen der rechten Hand sein.

Fest steht nur, was am Morgen geschah. Eine der beiden Frauen hatte einen Bekannten in Dänemark angerufen und ihm dabei offenbar die nächtlichen Ereignisse geschildert. Der Inhalt des Gesprächs bewog den Mann, die Polizei zu alarmieren. Das war gegen acht Uhr. Wenig später rückte ein Großaufgebot in der Michael-Gaismair-Straße an und stieß in der Wohnung des Inders auf die Leiche. Die Beamten fanden auch ein Küchenmesser: „Vermutlich die Tatwaffe“, sagt Pupp. Dass abgesehen von den drei Indern weitere Personen in der Nacht anwesend bzw. passiv oder aktiv an der Tat beteiligt waren, sei unwahrscheinlich.

Nach den Sprachproblemen am Vormittag begannen die eigentlichen Einvernahmen erst mit dem Eintreffen des Dolmetschers am Nachmittag. Die Nachbarn haben vom Gewaltverbrechen in der Nacht nichts mitbekommen: „Erst am Morgen, als die Polizei da war.“ Sie schildern die Inder als „junge, ruhige und nette Leute“. Probleme habe es keine gegeben. Wer in der Garçonnière ein- und ausging, „wissen wir nicht, weil meist der Eingang über die Terrasse benutzt wurde“.