Mord in Innsbruck: Kehle durchgeschnitten, Hand abgetrennt

Innsbruck – Ein grausamer Anblick bot sich am Mittwochfrüh Polizisten, als sie eine Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Wilten betraten. Ein Mann lag leblos am Boden, seine Kehle war aufgeschlitzt, seine rechte Hand abgetrennt. „Zwei Frauen und der Wohnungsbesitzer befanden sich ebenfalls in der Wohnung. Es besteht der Verdacht, dass sie etwas mit dem Tod des Mannes zu tun haben“, sagte LKA-Chef Walter Pupp gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. Die drei wurden festgenommen.

Gegen 8 Uhr früh war ein Notruf bei der Polizei eingegangen – mit Umweg über Dänemark. Offenbar hatten die vier Personen am Abend und in der Nacht viel Alkohol konsumiert. Eine der beiden Frauen hatte dann in der Nacht einen Bekannten in Dänemark angerufen und ihm offenbar von der Bluttat erzählt, sagte Pupp. Dieser schlug bei der Polizei Alarm.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Die Identität des Opfers ist noch nicht bekannt, es könnte sich laut LKA-Chef um einen Pakistani handeln. Der Wohnungsinhaber ist offenbar Inder, eine der Frauen Italienerin mit indischen Wurzeln. Solche soll auch die andere Frau haben, genau gesichert seien die Identitäten aber noch nicht, erklärte Pupp gegen Mittag.

Wie es zu dem Tötungsdelikt kam und wer dem Opfer die massiven Verletzungen am Hals zugefügt hat, lag vorerst im Dunkeln. Bis zum Nachmittag wurde der Tatort untersucht, Spuren gesichert. Eine Obduktion war noch für Mittwoch angesetzt. (TT.com)