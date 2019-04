Tierquäler in Tirol verurteilt: Herrl zahlt für Tritt gegen Hund 1150 Euro

Noch vor gar nicht allzu langer Zeit kaum thematisiert, wird Tierquälerei nun konsequent verfolgt. Der Gesetzgeber hat dazu den Rahmen nochmals verschärft. So drohen demjenigen, der ein Tier roh misshandelt oder ihm unnötige Qualen zufügt, bis zu zwei Jahre Haft. Dies war einem 55-jährigen Arbeiter wohl nicht bewusst, als er bei seinem Staffordshire-Terrier-Welpen Erziehungsmethoden praktizierte, die Passanten erregten. „Der hat den Hund an der Leine gezerrt und ihm dann gegen den Kopf getreten. Keine Ahnung, warum das Herrl den Hund so bestraft hat“, bezeugte gestern am Landesgericht beim Prozess wegen Tierquälerei ein Innsbrucker. Der war zudem als einstiger Hundeausbilder vom Fach und war im Zuge der Anzeige mit Zeitaufwand und Mühen konfrontiert. Da war die leugnende Verantwortung des Herrls, dass er sich nur um das Ohr des Welpen gekümmert habe, nicht recht nachvollziehbar. Klar dafür das Urteil: 1000 Euro Geldstrafe und 150 Euro Gerichtskosten machte der Tritt gegen den Hund aus.

Die Zeichen der Zeit noch nicht ganz erkannt hatte bis zum letzten Jahr ein Unterländer. Der 59-jährige Ex-„Hells Angel“ hatte nämlich einen recht lockeren Umgang mit Insignien des Dritten Reiches gepflegt. Während der Pensionist NS-Devotionalien zu Hause in der Schublade versteckt hatte, stellte er sein Weltbild auch auf seiner Facebook-Seite in eindeutig strafbarer Weise zur Schau. Und dies, obwohl er gestern vor Geschworenen beteuerte, nicht einmal zu wissen, was die Nürnberger Rassengesetze seien. Ein Jahr bedingte Haft und 7200 Euro Geldstrafe ergingen trotzdem. (fell)