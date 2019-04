Sexueller Übergriff vermutlich Motiv für Bluttat in Innsbruck

Innsbruck – Einen Tag nach der Bluttat in einer Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Wilten gab das Landeskriminalamt in einer Pressekonferenz neue Details bekannt. LKA-Chef Walter Pupp bestätigte, dass es sich bei dem Opfer um einen 28-jährigen Pakistani handelt. Motiv für die Tat ist vermutlich ein sexueller Übergiff des Getöteten. Haupttäter dürfte ein 22 Jahre alter Mann sein, in dessen Wohnung es zu der Tat gekommen ist.

Polizeibeamte hatten Mittwochfrüh nach einem Notruf aus Dänemark in der Wohnung das Opfer gefunden. Ihm war die Kehle durchgeschnitten und die rechte Hand abgetrennt worden. Außerdem wies das Opfer mehrere Bauchstiche sowie Schnittwunden in der Wange auf. In der Wohnung befanden sich noch ein Mann und zwei Frauen.

Die ersten Einvernahmen der drei Inder gestalteten sich wegen der Sprachbarriere schwierig. Mit Hilfe eines Dolmetschers konnten die Aussagen dann am Mittwochnachmittag aufgenommen werden. (TT.com, APA)