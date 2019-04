Sexueller Übergriff vermutlich Motiv für Mord in Innsbruck

Innsbruck – Einen Tag nach der Bluttat in einer Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Wilten gab das Landeskriminalamt in einer Pressekonferenz neue Details bekannt. LKA-Chef Walter Pupp bestätigte, dass es sich bei dem Opfer um einen 28-jährigen Pakistani handelt. Motiv für die Tat ist vermutlich ein sexueller Übergiff des Getöteten. Haupttäter dürfte ein 22 Jahre alter Mann sein, in dessen Wohnung es zu der Tat gekommen ist.

Polizeibeamte hatten Mittwochfrüh nach einem Notruf aus Dänemark in der Wohnung das Opfer gefunden. Ihm war die Kehle durchgeschnitten und die rechte Hand abgetrennt worden. Außerdem wies das Opfer mehrere Bauchstiche sowie Schnittwunden in der Wange auf. In der Wohnung befanden sich noch ein Mann und zwei Frauen.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Noch sei der genaue Hergang der Tat unklar, erklärte Pupp. Ein sexueller Übergriff als Motiv stehe im Raum. Die Aussagen der Beteiligten seien aber teils widersprüchlich. „In Grundzügen gehen wir aber davon aus, dass es so gewesen ist“, sagte der LKA-Chef. Auch an wem der beiden weiteren in der Wohnung befindlichen Frauen der Übergriff begangen wurde, war vorerst nicht klar gesichert. Der Inder habe angegeben, dass der Übergriff seiner Freundin, einer Italienerin indischer Abstammung, gegolten habe.

Opfer als „U-Boot“ in Tirol

Die Identität des Getöteten wurde erst im Laufe des Tages eindeutig geklärt. LKA-Chef Pupp bestätigte nun, dass es sich bei dem Opfer um einen verurteilten Sexualstraftäter handelte. Der 28-Jährige habe 2014 Dutzende tatsächliche und versuchte Übergriffe auf Frauen in Innsbruck begangen. Er wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt, kam aber nach drei Jahren wieder aus dem Gefängnis.

LKA-Chef Walter Pupp und Harald Baumgartner, Chef der Grenz- und Fremdenpolizei, bei der Pressekonfernz am Donnerstag. - zeitungsfoto.at

Gegen den Mann wurde ein „Einreiseverbot auf acht Jahre“ verhängt, die Voraussetzungen für eine Schubhaft waren nach einer Entscheidung des Bundesamtes für Asyl- und Fremdenwesen (BFA) aber nicht gegeben. Der Mann lebte nach seiner Haftentlassung laut LKA-Leiter Pupp in Norditalien, hielt sich aber immer wieder auch als „U-Boot“ in Tirol auf.

Der mutmaßliche Haupttäter hielt sich rechtmäßig in Österreich auf. Der 22-Jährige besitzt laut Polizei mehrere Lokale in Tirol. (TT.com, APA)