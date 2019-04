Letztes Update am Do, 11.04.2019 22:36

Ex-Soldat gestand Mord an slowakischem Journalisten

Mehrere Medien berichteten am Donnerstag von dem Geständnis. Der Mord am Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten vor über einem Jahr hatte die Slowakei in eine tiefe politische und gesellschaftliche Krise gestürzt.