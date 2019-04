Zündelei aus Wut in Breitenwang: Jetzt drohen zwei Jahre Haft

Der Jahresbeginn verlief für Bewohner eines Breitenwanger Mehrparteienhauses unrund. Bei einem Brand wurden drei Wohnungen derart in Mitleidenschaft gezogen, dass die Mieter ausquartiert und in einem Gasthof untergebracht werden mussten.

Ausgegangen war der Brand von einem Schuhkasten im Hausgang. Ein 42-jähriger Einheimischer soll ihn aus Wut angezündet haben — ein Bewohner hatte den Mann nicht hineingelassen. Vergeblich versuchten Hausbewohner, den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen, erst die Feuerwehr war mit 60 Mann erfolgreich.

Wegen schwerer Sachbeschädigung wurde nun Anklage erhoben. Es handelt sich um keine Brandstiftung, da es nicht zu einem ausgedehnten Feuer gekommen war. Die Sachbeschädigung mit einem Gebäudeschaden von über 70.000 Euro ist jedoch auch so mit einer Strafandrohung von bis zu zwei Jahren Haft belegt. Der Pensionist war übrigens nach der Tat festgenommen worden und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Der Prozess am Landesgericht ist für den 19. April anberaumt. (fell)