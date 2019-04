Mord in Innsbruck: U-Haft über 22-Jährigen und Freundin verhängt

Innsbruck – Über den jungen Inder, der am Mittwoch in seiner Wohnung einen Pakistani mit einem Messer getötet haben soll und seine 20 Jahre alte Freundin wurde am Freitag die Untersuchungshaft verhängt. Eine weitere Frau wurde enthaftet, wie Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, in einer Aussendung mitteilte.

Der 22-Jährige habe zum Motiv angegeben, dass es vor der Tat zu einem sexuellen Übergriff des Opfers gegen die beiden Frauen gekommen sei. Die Tat sei durch die bisherigen Ermittlungsergebnisse laut Staatsanwaltschaft gut nachzuvollziehen. Dass sich das Opfer selbst verletzt habe oder es sich um Notwehr gehandelt habe, sei auszuschließen. „Vielmehr ist davon auszugehen, dass die äußerst grausame Tat vom Hauptverdächtigen führend und nach der Verdachtslage teilweise unterstützt durch dessen Freundin ausgeübt wurde“, hieß es in der Aussendung.

Anders bei der 21-jährigen Inderin, die in Südtirol lebt. Sie war es, die – über Umwege – den Polizeieinsatz ausgelöst hat. Die junge Frau rief ihren Freund an, der sich gerade in Dänemark aufhielt, und erzählte ihm von der Bluttat. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Es ist „derzeit nicht davon auszugehen, dass sie sich an der Tat beteiligt hat“, deshalb kam sie wieder frei. (TT.com)