Trotz Waffenverbots: 24-Jähriger mit Schlagring, Elektroschocker und Co erwischt

Pfaffenhofen – Eine Reihe an Waffen stellte die Polizei Telfs am Montagabend bei einer Kontrolle in Pfaffenhofen sicher. Trotz bestehenden Waffenverbots bewahrte ein 24-Jähriger zwei Reizgassprays, zwei Messer, einen Schlagring, eine Rauchgranate sowie einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker in seinem Auto auf. Ihn erwartet nun eine Anzeige. (TT.com)