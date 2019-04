Kellnerin in Huben mit Pistole bedroht und ausgeraubt: Täter gefasst

Wie sich herausstellte, war es eine Spielzeugpistole, mit der ein zunächst Unbekannter am Sonntagabend eine Kellnerin in einem Gasthaus in Osttirol bedrohte. Der mutmaßliche Täter konnte noch in der Nacht auf Montag geschnappt werden.