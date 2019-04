Ziegenbock den Hals aufgeschnitten: Polizei sucht Tierquäler

Bruck am Ziller – Die Polizei im Zillertal fahndet derzeit nach einem besonders brutalen Tierquäler.

Am Dienstagabend entdeckte eine Frau in einem Waldstück am Bruckerberg einen toten Ziegenbock. Ganz in der Nähe am Straßenbankett fielen den Ermittlern Blutspuren und verstreutes Stroh auf. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Täter das Tier von einem Anhänger entlud und dem noch lebenden Ziegenbock vor Ort den Hals aufschnitt. In weiterer Folge wurde das vermutlich vier bis fünf Jahre alte Tier über einen Abhang in den Wald geworfen.

Die Polizeiinspektion Strass im Zillertal ersucht um zweckdienliche Hinweise unter der Nummer 059133/7255. (TT)