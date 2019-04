In der Nacht auf Samstag wurden in einem Lokal in Innsbruck mehrere Geldtaschen aus Handtaschen entwendet. Nach Zeugenaussagen verdächtigt die Polizei einen 23-jährigen Tunesier, gegen 2 Uhr den Diebstahl begangen zu haben. Der Mann wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatanwaltschaft in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert.

Bisher konnte die Polizei zwei Geschädigte ausforschen. Ob es noch weitere gibt, wird derzeit ermittelt. (TT.com)