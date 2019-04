290 Tote in Sri Lanka: 24 Festnahmen, Islamisten hinter Anschlägen

Colombo – 290 Tote, Hunderte Verletzte: Am Sonntag haben mehrere blutige Anschläge die Hauptstadt Sri Lankas, Colombo, und andere Orte der Insel bis ins Mark erschüttert. Ziel der Explosionen waren Kirchen und Luxushotels, in denen auch zahlreiche Ausländer wohnten.

Die nach den Attentaten verhängte Ausgangssperre wurde erst wieder aufgehoben, dann für Colombo erneut angeordnet. Die Anschläge auf drei Kirchen in unterschiedlichen Landesteilen und vier Hotels in Colombo und der Umgebung der Hauptstadt wurden am Sonntag fast zeitgleich und teils von Selbstmord-Attentätern verübt, als in den Kirchen die Oster-Gottesdienste begannen. Auch eine achte Explosion gab es wenig später in der Hauptstadt Colombo.

Ermittlern zufolge waren an den Anschlägen auf drei Kirchen und vier Hotels insgesamt sieben Selbstmordattentäter beteiligt. Am Sonntag war bereits eine Ausgangssperre verhängt worden. In der Hauptstadt Colombo war es ruhig. Doch die Furcht vor möglichen weiteren Attentaten blieb. So wurde am Sonntagabend im Flughafen von Colombo ein Sprengsatz entdeckt.

Islamisten für Regierung verantwortlich

Sri Lankas Regierung machte eine einheimische Islamistengruppe für die Anschläge vom Ostersonntag verantwortlich. Die Regierung sei fest davon überzeugt, dass die Gruppe National Thowheeth Jama‘ath (NTJ) die Selbstmordattentate verübt habe, sagte Kabinettssprecher Rajitha Senaratne am Montag.

Sri Lankas Behörden überprüfen seinen Angaben zufolge auch, ob die Gruppe „internationale Unterstützung“ hatte. Zuvor habe es Hinweise auf Anschlagspläne der Gruppe gegeben.

35 Ausländer unter den Todesopfern

Laut offiziellen Angaben liegt die Zahl der Todesopfer derzeit bei mindestens 290, Stand Sonntagabend war 207 gewesen. Unter den Toten seien auch mindestens 35 Ausländer aus acht Staaten, erklärte die Tourismusbehörde. Dazu gehörten den Angaben vom Sonntag zufolge Bürger Indiens, der USA, Großbritanniens, Portugals, Chinas, der Niederlande, Belgiens und der Türkei.

Mehr als 550 Menschen seien verletzt worden, teilten die Polizei und das Staatliche Krankenhaus in Colombo weiter mit. Unter den rund 450 Verletzten, die noch in Krankenhäusern behandelt wurden, waren 19 Ausländer.

Suche nach Motiven: Hinweise ignoriert?

Die Motive für die Taten sind noch ungeklärt. Zunächst bekannte sich niemand dazu. Von den bisher 24 Festgenommenen stammen alle aus Sri Lanka. Premierminister Ranil Wickremesinghe wolle im Ausland um Unterstützung bitten, um herauszufinden, ob die Angreifer Verbindungen zum internationalen Terrorismus hätten. „Wir werden nicht zulassen, dass der Terrorismus in Sri Lanka seinen Kopf erhebt. Alle Maßnahmen werden ergriffen, um den Terrorismus auszulöschen“, sagte Wickremesinghe.

Auch lagen Sri Lankas Geheimdienst Hinweise auf einen möglichen Anschlag vor. Es müsse untersucht werden, warum keine entsprechenden Maßnahmen ergriffen worden seien, sagte Wickremesinghe. In einem Schreiben vom 11. April an führende Sicherheitsvertreter hatte die Polizei vor Plänen der radikalislamischen Gruppe NTJ gewarnt, Anschläge auf Kirchen sowie auf die indische Botschaft in Colombo zu verüben. Sie berief sich dabei auf Informationen eines „ausländischen Geheimdiensts“. Die NTJ soll hinter der Beschädigung buddhistischer Statuen in Sri Lanka im vergangenen Jahr stehen. Von Angriffen ausländischer Islamisten blieb das Land bisher verschont.

Tiroler Urlauber in Sicherheit

Auch Tiroler sind derzeit in der Region auf Urlaub: „Zum Zeitpunkt einer Detonation waren wir bereits am Pool. Es war noch eher ruhig und man konnte einen dumpfen Knall vernehmen. Meine Frau meinte, es höre sich an wie eine Lawinensprengung“, erzählt Johannes Morass aus Innsbruck, der seit gut zehn Tagen mit seiner Frau Martina in Kalutara südlich von Colombo Urlaub macht. Es war gegen 10 Uhr Früh Ortszeit, als die Touristen mit ersten Anzeichen der Anschläge konfrontiert wurden: Hubschrauber kreisten über dem Gebiet, erste Medien brachten Meldungen dazu. Dennoch herrschte zunächst unter den Angestellten im Hotel Ruhe, berichtet Morass: „Mittlerweile sieht man etliche Touristen am Handy telefonieren, vermehrte Wachen sind wahrzunehmen.“

Das Hotel der Tiroler wurde komplett abgeriegelt, überall sehe man Security-Leute, der Strand sei menschenleer. „Es wird von weit über 200 Toten berichtet“, schilderte der Tiroler gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. Die Familie möchte am Ostermontag, wenn alles klappt, die Heimreise antreten. „Es geht uns gut. Wir fühlen uns aber trotzdem sicher, wenngleich eine gewisse Anspannung nicht zu leugnen ist.“

Die SOS Kinderdörfer betreiben ebenfalls Einrichtungen auf Sri Lanka, auch in Colombo. Schäden oder Opfer seien keine zu beklagen, so Sprecher Viktor Trager in einer ersten Stellungnahme gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. In der Vergangenheit seien Kinderdörfer bereits Ziel von Anschlägen geworden, das sei in diesem Fall nicht so gewesen. Man sei betroffen und erschüttert über die Gewalttaten.

Schwerste Attentate seit Ende des Bürgerkriegs

Premierminister Ranil Wickremesinghe rief alle Einwohner seines Landes auf, angesichts der Tragödie einig und stark zu bleiben. Die Verbreitung von Spekulationen und unbestätigten Berichten müsse vermieden werden, appellierte der Regierungschef an die Bevölkerung. Die Regierung unternehme alle nötigen Schritte, fügte er hinzu und berief das nationale Sicherheitskabinett zu einer Sitzung ein. Zudem sperrte die Regierung vorübergehend den Zugang zu sozialen Medien. Auch nach Ende der Ausgangssperre blieben die Schulen und Universitäten zunächst geschlossen.

Die Attentate sind mit die schwersten seit dem Ende des Bürgerkrieges vor zehn Jahren. Die Anschlagsserie richtete große Verwüstung an und sorgte international für Entsetzen.

Außenministerium warnt vor hohem Sicherheitsrisiko

Laut dem Außenministerium in Wien besteht in Sri Lanka ein „hohes Sicherheitsrisiko von weiteren Anschlägen“. „Bleiben Sie bis auf weiteres vor Ort und folgen Sie den Anweisungen der Sicherheitsbehörden“, hieß es unter den Reiseinformationen zu Sri Lanka auf der Webseite des Ministeriums.

Die Behörden von Sri Lanka verhängten infolge der Anschlagsserie eine Ausgangssperre. Der Flughafen von Colombo ist laut Außenministerium jedoch in Betrieb, Passagiere können diesen demnach „unter Vorweisung des Flugtickets“ erreichen.

Ein AFP-Fotograf besuchte das Luxushotel Shangri-La, wo es ebenfalls eine Explosion gegeben hatte. Das Restaurant im zweiten Stock des Komplexes war weitgehend zerstört, Teile der Decke waren herabgestürzt, die Fenster waren geborsten.

Nur sieben Prozent Christen

Die Kirchenverwaltung NCEASL, die mehr als 200 Kirchen und andere christliche Organisationen in Sri Lanka vertritt, hatte sich jüngst besorgt über vermehrte Übergriffe geäußert. Im vergangenen Jahr habe es 86 bekannte Vorfälle von Diskriminierung, Drohungen und Gewalt gegen Christen und ihre Einrichtungen gegeben. In diesem Jahr seien es bisher 26 gewesen. So hätten buddhistische Mönche wiederholt versucht, christliche Gottesdienste zu stören.

Nach statistischen Daten von 2012 sind unter den rund 22 Millionen Einwohnern Sri Lankas 70 Prozent Buddhisten, gut zwölf Prozent Hindus, knapp zehn Prozent Muslime und gut sieben Prozent Christenn. (TT.com/APA/Reuters/dpa/AFP)

