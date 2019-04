Letztes Update am So, 21.04.2019 21:47

Home Invasion in Niederösterreich: Mutter und Tochter überfallen

Eine Mutter und ihre Tochter sind am Samstagabend in ihrem Haus in Nodendorf (Bezirk Mistelbach) in Niederösterreich von drei unbekannten Tätern überfallen worden. Die beiden Frauen sind schwer traumatisiert.