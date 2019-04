Mitschüler mit Messer attackiert: Prozess gegen 19-Jährigen vertagt

Innsbruck – Wegen zweifachen Mordversuchs musste sich am Mittwoch ein 19-Jähriger vor dem Innsbrucker Schwurgericht verantworten. Der Bursche soll im vergangenen September zwei seiner Mitschüler an der Berufsschule für Bautechnik und Malerei in Absam attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Der Prozess wurde am Nachmittag vertagt und soll am Freitag fortgesetzt werden.

Der Angeklagte soll den Ermittlungsergebnissen zufolge bereits Tage vor der Tat einen 16-Jährigen mit dem Umbringen bedroht haben. An jenem Tag Ende September fühlte sich der 19-Jährige erneut provoziert. Nach Schulende soll er dem Mitschüler von hinten einen Stich in den Hals versetzt haben. Zwei weitere Schulkollegen schritten ein, versuchten den Beschuldigten von weiteren Tätlichkeiten abzuhalten. Der 19-Jährige stach daraufhin auf einen der beiden ein. Das zweite 16-jährige Opfer erlitt lebensgefährliche Stichwunden im Gesicht und am Oberkörper.

Erst durch massivere Gewaltanwendung gegen den nunmehr Angeklagten ist es einem weiteren Schüler gelungen, ihn zu Boden zu bringen und zu entwaffnen. Der 19-Jährige ließ sich schließlich widerstandslos von der Polizei in Absam festnehmen.

Messerstich als „Denkzettel“

Am Mittwoch im Schwurgerichtssaal eröffneten sowohl Staatsanwalt Florian Oberhofer als auch Verteidiger Mathias Kapferer den für zwei Tage anberaumten Prozess mit jeweils halbstündigen Plädoyers. Ankläger Oberhofer verwies dabei auf das objektiv festgestellte Tatgeschehen, wonach der 19-jährige Schüler zwei Mitschüler durch Messerstiche jeweils lebensbedrohlich verletzt hatte.

Der Staatsanwalt skizzierte auch die Persönlichkeit des angeklagten Maurerlehrlings. Dieser war nach normal verlaufender Kindheit im Unterland zum mehrfachen Schulabbrecher geworden. Im Einklang mit gestörten Sozialkontakten hatte er sich schon ab dem 16. Lebensjahr dem Cannabiskonsum hingegeben. Dies führte soweit, dass der 19-Jährige am Tattag vormittags in der Berufsschule immer wieder eingeschlafen war und deshalb irgendwann von Mitschülern einen Klaps auf den Hinterkopf bekommen hatte. Die Störung hatte der Bursche darauf dem falschen, einem ihn ohnehin verhassten Mitschüler zugerechnet. Nach Schulschluss war es dann zur Eskalation vor der Schule gekommen.

Das Stichgeschehen erklärte der angeklagte Bursche heute als „Denkzettel“. Den Mitschüler habe er nur verletzen wollen und eigentlich ohne weiter darüber nachzudenken diesem nur ins Auge stechen wollen. Einen Tötungsvorsatz bestritt der Schüler jedoch: „Ich wollte niemanden umbringen.“

Persönlichkeitsstörung, aber zurechnungsfähig

Was sich für einen Burschen diesen Alters im Prozess etwas eigentümlich angehört hatte, begründet laut Staatsanwalt Oberhofer dessen Psyche. Laut Psychiaterin Adelheit Kastner leide der Bursche nämlich unter einer kombinierten Persönlichkeitsstörung mit schizoid-narzisstischen Zügen in Verbindung mit Cannabiskonsum. Dies beruhe auf einer höhergradigen Abnormität, welche die Zurechnungsfähigkeit bei der Tat jedoch nicht ausgeschlossen hätte.

Die Psyche des Schülers wirke sich jedoch in geringer Empathie, dem Mangel an Freunden und dem Unvermögen, sich an gesellschaftliche Regeln zu halten, aus. Ein bisheriges Scheitern in allen Lebenslagen versuche der Bursche zudem durch arrogantes Auftreten zu kaschieren. Was ihm im gesellschaftlichen Umgang wiederum immer wieder Probleme bereitete.

„Ihm fehlt jegliches Sensorium für soziale Realitäten“

Verteidiger Kapferer appellierte an die Geschworenen, welche sich aufgrund der Jugend des Angeklagten ausschließlich aus Personen des pädagogischen Bereichs zusammensetzten, die Psyche und das Sozialverhalten des Schülers im Zuge der Bewertung des Tatgeschehens fachkundig – und eben nicht aus der Sicht von Juristen – einfließen zu lassen. Kapferer: „Ihm fehlt jegliches Sensorium für soziale Realitäten und er hat im Umgang mit Menschen extreme Probleme. Das Messer hatte er einzig und alleine mit sich, weil er große Angst vor seiner Umwelt empfindet.“

Opfer schildern ihre Erinnerungen

Am Nachmittag sagten auch die beiden 16-Jährigen aus, die verletzt worden waren. Der Bursche, der als erstes attackiert worden war, bestätigte einen Streit im Klassenzimmer vor der Tat. „Ich selbst war daran aber nicht beteiligt“, sagte er. Er habe den Angeklagten erst seit Schulbeginn gekannt. gekannt. „Freunde waren wir nicht, es gab immer wieder Auseinandersetzungen zwischen uns, aber keine Handgreiflichkeiten.“ Den Stich habe er nicht direkt gespürt, nur einen Schlag gegen den Hals.

„Ich sah, wie er das Messer rausnahm und zustach“, sagte der zweite lebensgefährlich verletzte 16-Jährige. Daraufhin habe er sofort reagiert und eingegriffen. „Wir landeten dann irgendwie am Boden, aber wie und wann ich dabei verletzt wurde, daran kann ich mich nicht mehr erinnern“, beschrieb das zweite Opfer die Situation. Ich spürte nur, wie mir auf einmal ein Zahn rausbrach“, erklärte der 16-Jährige. Er sei insgesamt drei mal gestochen worden, einmal in die Lippe bis in den Kiefer, einmal durch eine Rippe in die Lunge und in den Arm.

Am Freitag soll darauf die Erörterung des psychiatrischen Gutachtens stattfinden. An diesem Tag ist in den Abendstunden auch mit einem Urteil zu rechnen.

Dem Angeklagten droht im Fall eines Schuldspruches eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Der 19-Jährige sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft – für ihn gilt die Unschuldsvermutung. (fell, TT.com, APA)