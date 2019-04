Opferstockdieb in Schottwien ertappt, Polizei sucht weitere Opfer

Ein 60-Jähriger wurde am Palmsonntag (14. April) unmittelbar nach einem Opferstockdiebstahl in Schottwien von der Polizei erwischt. Der Ungar wurde vorläufig festgenommen. Die niederösterreichische Polizei geht davon aus, dass der Mann in ganz Österreich Diebstähle begangen hat. Der Verdächtige ist 1,82 Meter groß, schlank und hat ein gepflegtes Erscheinungsbild. Eventuelle Geschädigte oder Zeugen werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Reichenau an der Rax unter Tel. 059133/3356 in Verbindung zu setzen. (TT.com)