Messerattacke in Absam: Urteil gegen 19-jährigen Schüler erwartet

Innsbruck – Ein Schwurgericht in Innsbruck fällt vermutlich am Freitag das Urteil über einen 19-Jährigen. Der Unterländer ist des zweifachen Mordversuchs angeklagt, nachdem er vergangenen September an einer Absamer Berufsschule auf zwei 16 Jahre alte Mitschüler eingestochen und diese lebensbedrohlich verletzt hatte.

Am ersten Verhandlungstag am Mittwoch hatte der Beschuldigte die Stiche eingeräumt – die TT berichtete. Er habe einem der Opfer „eine Lektion“ erteilen wollen. „Ich sah rot und wollte ihm aber eigentlich nur ins Auge stechen“, erzählte der 19-Jährige in der Klinik trotz Belehrung einem Polizisten. Im Prozess konnte der Schüler den Geschworenen aber nicht erklären, was er sich dabei gedacht hätte, was nach einem Messerstich ins Auge mit dem Opfer passieren würde.

Der Tat war ein Streit in der Klasse vorausgegangen. Der 19-Jährige leidet laut Gutachten dazu unter einer kombinierten Persönlichkeitsstörung leidet. So befundete die bekannte Psychiaterin Adelheid Kastner eine „schizoid-narzisstische Störung in Verbindung mit Cannabismissbrauch“. Diese Persönlichkeitsstörung beruhe laut Kastner auf einer „höhergradigen seelisch-geistigen Abnormität“. Gleichzeitig war der Bursche bei der Tat aber ansonsten zurechnungsfähig.

Am Freitag kommt es zur Gutachtenserörterung und wohl zum Urteil über die Umstände der Bluttat. Es gilt die Unschuldsvermutung. (fell, TT.com)