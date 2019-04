Messerattacke in Absam: Zehn Jahre Haft für 19-Jährigen

Innsbruck – Ein Schwurgericht in Innsbruck fällte am Freitag das Urteil über einen 19-Jährigen. Der Unterländer war des zweifachen Mordversuchs angeklagt, nachdem er vergangenen September an einer Absamer Berufsschule auf zwei 16 Jahre alte Mitschüler eingestochen und diese lebensbedrohlich verletzt hatte.

Das Urteil: Im ersten Fall, den Stich in den Hals, entschieden die Geschworenen mit sechs zu zwei Stimmen auf Mordversuch, beim zweiten Opfer einstimmig auf schwere Körperverletzung. Auch wegen gefährlicher Drohung wurde der 19-Jährige verurteilt. Er muss nun für zehn Jahre in Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Angeklagter räumte Taten ein

Am ersten Verhandlungstag am Mittwoch hatte der Beschuldigte die Stiche eingeräumt – die TT berichtete. Er habe einem der Opfer „eine Lektion“ erteilen wollen. „Ich sah rot und wollte ihm aber eigentlich nur ins Auge stechen“, erzählte der 19-Jährige in der Klinik trotz Belehrung einem Polizisten. Im Prozess konnte der Schüler den Geschworenen aber nicht erklären, was er sich dabei gedacht hätte, was nach einem Messerstich ins Auge mit dem Opfer passieren würde.

Der Tat war ein Streit in der Klasse vorausgegangen. Der 19-Jährige leidet laut Gutachten dazu unter einer kombinierten Persönlichkeitsstörung leidet. So befundete die bekannte Psychiaterin Adelheid Kastner eine „schizoid-narzisstische Störung in Verbindung mit Cannabismissbrauch“. Diese Persönlichkeitsstörung beruhe laut Kastner auf einer „höhergradigen seelisch-geistigen Abnormität“. Gleichzeitig war der Bursche bei der Tat aber ansonsten zurechnungsfähig.

Verteidiger verwies auf psychiatrisches Gutachten

Am Freitag wurde der Prozess mit den Schlussplädoyers fortgesetzt. Staatsanwalt Florian Oberhofer sah in beiden Fällen zumindest einen bedingten Tötungsvorsatz. Der Angeklagte habe mit seinen Taten zumindest in Kauf genommen, dass seine beiden Opfer sterben könnten, meinte der Staatsanwalt.

Verteidiger Mathias Kapferer rief hingegen das psychiatrische Gutachten in Erinnerung. „Mein Mandant ist nicht jemand der logisch handelt und plant. Er ist nicht gesund“, sagte der Rechtsanwalt.

Der Angeklagte entschuldigte sich in seinem Schlusswort vor Gericht bei den beiden Opfern und deren Familien. „Ich wollte mich am Mittwoch schon entschuldigen. Ich habe mich dann aber so dafür geschämt, was ich getan habe, dass ich mich nicht entschuldigen konnte“, meinte der 19-Jährige. Er beteuerte erneut, dass er niemanden umbringen wollte. (fell, TT.com, APA)