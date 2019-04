Letztes Update am Sa, 27.04.2019 08:13

Mordalarm in Dornbirn: Täter auf der Flucht

Zu einem Gewaltverbrechen ist es am Freitagabend in Dornbirn gekommen. Eine Frau hatte um 21.17 Uhr Polizei und Notruf gerufen. Im Bereich des Bahnhofs Dornbirn-Haselstauden fanden diese dann eine leblose Person mit massiven Bauchverletzungen vor. Der Mann verstarb noch an Ort und Stelle.