Schlägerei in Maria-Theresien-Straße: 20-Jähriger schwer verletzt

Innsbruck – Zu einer brutalen Auseinandersetzung kam es in der Nacht auf Sonntag in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck. In einem Lokal waren zuvor ein 20-jähriger Tiroler und seine Freundin mit mehreren Burschen aneinander geraten. Der Streit verlagerte sich gegen 1 Uhr nach draußen. Die drei Männer, alle Österreicher, gingen daraufhin auf den 20-Jährigen los.

Durch einen Faustschlag erlitt das Opfer schwere Verletzungen und begab sich mit Verdacht auf Nasen- und Jochbein-Bruch sowie Gehirnerschütterung in die Innsbrucker Klinik. Die Aussage gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online, dass der 20-Jährige die Klinik noch vor der Behandlung in der Nacht verließ, revidierte die Polizei zu Mittag. Die Aussage sei auf eine Fehlinformation durch einen Klinikmitarbeiter zurückzuführen, hieß es. „Das Opfer befindet sich in der Klinik und wird dort stationär behandelt“, bestätigt Johannes Schwamberger, Sprecher der Tirol Kliniken der TT Online.

Die Täter konnten entkommen – zwei sind der Polizei namentlich bekannt. Einen Verdächtigen, einen 20-jährigen Österreicher, konnten die Beamten noch in der Nacht ausfindig machen. Der Tatverdacht erhärtete sich jedoch nicht. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)