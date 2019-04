Schlägerei in Maria-Theresien-Straße: 20-Jähriger verletzt

Innsbruck – Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es in der Nacht auf Sonntag in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck. In einem Lokal waren zuvor ein 20-jähriger Tiroler und seine Freundin mit mehreren Burschen aneinander geraten. Der Streit verlagerte sich gegen 1 Uhr nach draußen. Die drei Männer, alle Österreicher, gingen daraufhin auf den 20-Jährigen los.

Durch einen Faustschlag erlitt das Opfer Verletzungen und begab sich mit Verdacht auf Nasen- und Jochbein-Bruch sowie Gehirnerschütterung in die Innsbrucker Klinik. Noch vor der Behandlung verließ der 20-Jährige diese jedoch wieder, wie die Polizei Sonntagfrüh der Tiroler Tageszeitung Online mitteilte.

Die Täter konnten entkommen. Zwei sind der Polizei namentlich bekannt. Einen Verdächtigen, einen 20-jährigen Österreicher, konnten die Beamten noch in der Nacht ausfindig machen. Der Tatverdacht erhärtete sich jedoch nicht. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)